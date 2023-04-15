شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى 3/4 بركلات الترجيح فى قمة ناشئين مواليد 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك مواليد 2012 الفوز علي الاهلي3/4 بركلات الترجيح فى نهائى بطولة زد المقامة علي ملاعب التجمع الخامس ، حيث جاءت المباراة قوية و مثيرة من بدايتها وحتي و نهايتها ،حيث دفع المدربين أحمد عبد الله المدير الفني للزمالك وممدوح حسن المدير الفني للاهلي بكل الأوراق الرابحة .

وأضاع لاعبو الفريقين أهداف كثيرة لتنتهي بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقين لركلات الترجيح ويحسمها الزمالك بالفوز 3/4.

شهدت المباراة حماس كبير من الفريقين والأجهزة الفنية ونجح سيد بدير رئيس اللجنة المنظمة ومعه صالح عبد الحميد ومحمد كمال وخالد كمال في السيطرة على الامور حتي انتهت في أجواء رياضية رائعة.

في سياق مغاير ، يصل الإسبانى بيدرو جوميز كارمونا، مساعد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة خلال 48 ساعة من أجل تولى مهام عمله داخل الفريق الأبيض.

وينتظر الكولومبي أسوريو، وصول مساعده الإسبانى بيدرو جوميز كارمونا، لمعاونته في الجهاز الفنى للفريق الأبيض،والاتفاق على خريطة العمل خلال الفترة المقبلة.

ويقود الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أول مران للفريق الأبيض اليوم الجمعة،وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.