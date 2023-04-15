شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة واحدة فى ختام الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم السبت منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري بعد خوض عدد من المباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة. مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى الممتاز اليوم مواعيد مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى الممتاز اليوم السبت 15 أبريل البنك الاهلى & طلائع الجيش..9.15 مساء القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.