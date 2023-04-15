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اهداف مباريات اليوم الجمعة 14 / 4 / 2023 بالدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 14 / 4 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق الأهلى نظيره فاركو، بينما التقى أسوان مع بيراميدز، وفى الختام واجه الاتحاد السكندرى فريق سموحة.

الأهلي يستعيد قمة بطولة الدورى بثلاثية نظيفة فى فاركو

استعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الـ25 لبطولة الدوري.

الأهلي يستعيد قمة بطولة الدورى بثلاثية نظيفة فى فاركو

 

بيراميدز يفوز على أسوان بثلاثية نظيفة فى الدورى

فاز بيراميدز على نظيره أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بيراميدز يفوز على أسوان بثلاثية نظيفة فى الدورى

 

الاتحاد السكندري يفوز على سموحة 3 / 1 فى الجولة 25 من الدوري

فاز فريق الاتحاد السكندري على سموحة 3 / 1 ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري، في اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 39 في المركز الخامس لجدول الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز التاسع.

الاتحاد السكندري يفوز على سموحة 3 / 1 فى الجولة 25 من الدوري

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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