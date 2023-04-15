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شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الجمعة 14 / 4 / 2023 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الجمعة 14 / 4 / 2023 ثلاث مباريات ضمن الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف فريق الأهلى نظيره فاركو، بينما التقى أسوان مع بيراميدز، وفى الختام واجه الاتحاد السكندرى فريق سموحة.
الأهلي يستعيد قمة بطولة الدورى بثلاثية نظيفة فى فاركو
استعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الـ25 لبطولة الدوري.
بيراميدز يفوز على أسوان بثلاثية نظيفة فى الدورى
فاز بيراميدز على نظيره أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
الاتحاد السكندري يفوز على سموحة 3 / 1 فى الجولة 25 من الدوري
فاز فريق الاتحاد السكندري على سموحة 3 / 1 ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري، في اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 39 في المركز الخامس لجدول الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز التاسع.