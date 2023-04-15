شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز السيد حكما لمباراة البنك وطلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة البنك والأهلي وطلائع الجيش المقرر لها اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري إلى الحكم عبد العزيز السيد، يعاونه صالح محمد وخالد حسين وأحمد ناجي، ومحمود دسوقي حكم فيديو، وأسامة عبد اللطيف مساعد حكم فيديو.

واختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا السبت ويستضيفها ستاد القاهرة في التاسعة والربع مساء.

حراسة المرمي: محمد أبو جبل - أحمد صبحي.

خط الدفاع: محمود الجزار - أحمد ياسين - سعيدو سيمبوري - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح - إسحاقو يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - حمدي علاء _- إسلام جابر - محمد هلال - محمد بسيوني - أحمد ياسر - موسي دياوارا - كريم بامبو.

خط الهجوم: أسامة فيصل - محمود قاعود - حسام أشرف.

وتشهد القائمة غياب كلا من باسم مرسى بسبب تراكم الإنذارات وفراس عايفية ورزاق سيسيه ومحمود الزنفلي للإصابة.