شكرا لقرائتكم خبر عن رغم فوز الاتحاد على سموحة.. مجلس الإدارة يقرر استمرار وقف المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، استمرار قراره السابق بوقف مستحقات اللاعبين، رغم الفوز الكبير الذى حققه الفريق على نظيره سموحة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

جدير بالذكر أن فريق الاتحاد قد تلقى 3 هزائم متتالية أمام المحلة وفيوتشر وفاركو، وأضاع الفريق فيها فرصة الانفراد بالمركز الرابع، وكذلك المنافسة على أحد المراكز الثاني والثالث، مما جعل إدارة نادي الاتحاد تقرر وقف مستحقات اللاعبين وخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب، وذلك قبل أن يعود الفريق للانتصارات مساء أمس الجمعة أمام سموحة وبفوز كبير بثلاثية مقابل هدف.

زفاز فريق الاتحاد السكندري على سموحة 3 / 1 ضمن مواجهات الجولة الـ25 للدوري، في اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية، ليرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 39 في المركز الخامس لجدول الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد سموحة عند النقطة 31 في المركز التاسع.