شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقا استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل، اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة، استعداداً للقاء المقبل أمام نادي الزمالك في الدوري، وذلك لفرض حالة من التركيز على جميع اللاعبين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

ورفض شوقي غريب، منح لاعبيه أي راحة قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في الدوري، وذلك نظراً لضيق الوقت بعد التعادل مع المصري سلبيا في مباراة الجولة 25.

ويبحث المقاولون العرب عن عودة العروض القوية والنتائج الإيجابية، حيث يرجع آخر فوز حققه ذئاب الجبل في الدوري إلى 10 فبراير الماضي عندما تغلب على غزل المحلة في عقر داره بثلاثية نظيفة.

ومنذ تلك المباراة تراجعت نتائج المقاولون العرب، حيث تعادل سلبياً أمام فاركو، ثم خسر أمام فاركو 2/1، قبل أن يخسر من الأهلي 2/1، وخسر أمام سموحة 1/0، ثم ودع كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بعد التعادل سلبياً أمام حرس الحدود والهزيمة بركلات الترجيح 6/5، قبل أن يتعادل مع بيراميدز بدون أهداف، ثم خسر من إنبي 2/1، وتعادل مع المصري سلبياً.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.