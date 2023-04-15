بثلاثية في مرمى فاركو .. الأهلي يتصدر الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر - بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 25 ، بفوز الأهلي على فاركو 3-0 وفوز بيراميدز على أسوان 3-0 بالإضافة لفوز الاتحاد السكندري على سموحة 3-1 ، اليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023 .

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 50 نقطة ويليه فيوتشر في المركز الثاني برصيد 48 نقطة ثم بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الخامس .

◄ وجاء جدول ترتيب الدوري المصري حاليا كالتالي :

1- الأهلي 50 نقطة .. 20 مباراة

2- فيوتشر 48 نقطة .. 23 مباراة

3- بيراميدز 43 نقطة .. 23 مباراة

4- الزمالك 39 نقطة .. 23 مباراة

5- الاتحاد السكندري 39 نقطة .. 24 مباراة

6- المقاولون العرب 35 نقطة .. 25 مباراة

7- المصري البورسعيدي 35 نقطة .. 24 مباراة

8- فاركو 32 نقطة .. 25 مباراة

9- سموحة 31 نقطة .. 25 مباراة

10- غزل المحلة 30 نقطة .. 24 مباراة

11- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة .. 24 مباراة

12- إنبي 29 نقطة .. 25 مباراة

13- أسوان 28 نقطة .. 25 مباراة

14- الإسماعيلي 23 نقطة .. 23 مباراة

15- الداخلية 22 نقطة .. 24 مباراة

16- طلائع الجيش 17 نقطة .. 21 مباراة

17- البنك الأهلي 17 نقطة .. 23 مباراة

18- حرس الحدود 16 نقطة .. 23 مباراة