شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الزمالك بعد تألق الصفقات الجديدة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سادت حالة من الارتياح داخل نادى الزمالك بعد تألق الصفقات الجديدة وتقديمها مردوداً طيباً خلال المباريات الماضية،خصوصاً بعد سيل من الانتقادات التي تعرضوا لها،منذ تعاقد الفريق الأبيض معهم مما افقدهم تركيزهم وأبعدهم عن مستواهم.

وأبدى الكولمبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،إعجابه بالمستوى الذى يقدمه ناصر منسي،خصوصاً بعد تسجيله 5 أهداف في 7 مباريات فضلاً عن تألق المغربى أحمد بلحاج وصناعته الفارق مع الفريق الأبيض بمجرد نزوله للمباراة، بالإضافة إلى تسجيله هدفاً في اللقاء الماضى أمام حرس الحدود.