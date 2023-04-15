شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم السبت 15 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم السبت مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بإقامة مباراة واحدة بين البنك الأهلى ونظيره طلائع الجيش.

وبدأت منافسات الجولة الـ 25 لمسابقة الدوري المصري الممتاز الأربعاء الماضي بمواجهتي غزل المحلة مع فيوتشر، والداخلية مع سيراميكا في تمام التاسعة والربع مساء.

ويواجه طلائع الجيش نظيره البنك الاهلى في التاسعة والربع مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وممن المقرر أن تنقل مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش في ختام الجولة الـ 25 للدوري المصري عبر شاشة قناة أون تام سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية.