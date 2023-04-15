شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعود لمعسكر بورسعيد استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مساء اليوم السبت، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، تدريباته بمعسكر الفريق ببورسعيد، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب التعادل مع المقاولون العرب، استعداداً لمواجهة الاسماعيلي.

وفضل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، عودة الفريق إلى معسكره ببورسعيد لبدء الاستعداد للقاء المقبل أمام النادي الإسماعيلي في الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري والمقرر له الخميس المقبل، وذلك لفرص حالة من التركيز على جميع اللاعبين.

وتوقفت سلسلة انتصارات المصري المتتالية بعدما تعادل الفريق البورسعيدي سلبيا في المباراة الماضية مع المقاولون العرب، لتتوقف سلسلة الانتصارات عند 4 مباريات فقط.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة، حصدها من 24 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات، وتعادل فى 11 مواجهة، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.