الفارق بينهما 85 بطاقة حمراء.. ما سبب كثرة الطرد في الدوري الإسباني مقارنة بنظيره الإنجليزي؟

المنامة - ياسر ابراهيم - أبرز تقرير إسباني أسباب الفارق الكبير في عدد البطاقات الحمراء التي أشهرها الحكام في وجه لاعبي الدوري الإسباني (الليغا) مقارنة بنظرائهم في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي 2022-2023.

وأكدت صحيفة "سبورت" (Sport) أن حكام الدوري الإسباني رفعوا 113 بطاقة حمراء في 279 مباراة، مقارنة بـ28 طردا في 296 مواجهة بالدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الفارق الكبير في عدد البطاقات الحمراء في أشهر وأقوى دوريين في العالم يعود لعدة أسباب.

ففي إسبانيا، يُعاقب اللاعب المطرود بالبطاقة الحمراء المباشرة بالإيقاف مباراة واحدة، بينما في إنجلترا يكون مصيره الإيقاف 3 مباريات.

وتفرض هذه اللوائح على اللاعبين في إنجلترا أن يكونوا أكثر حرصا من نظرائهم في إسبانيا، حتى لا يغيبوا فترة أطول عن الملاعب.

وتطرقت "سبورت" إلى سبب آخر يتعلق بالغرامات المالية، حيث يتقاضى اللاعبون في إنجلترا رواتبهم أسبوعيا؛ مما يعني أن أي بطاقة حمراء يتم خصمها مباشرة من راتب اللاعب المطرود.

وتعرّض 15 لاعبا من "البريميرليغ" لإصابات خطيرة بسبب التدخلات العنيفة والقاسية خلال الموسم الحالي، مقابل عدد لا يكاد يُذكر في إسبانيا.

ودفعت أندية الدوري الإنجليزي في موسم 2018-2019 ما يقرب من 238 مليون يورو فقط من أجل علاج اللاعبين.

وتبين الصحيفة الإسبانية أنه بالنظر إلى هذه المعطيات، فإن التدخلات الخطيرة لا تحدث كثيرا في الدوري الإسباني بسبب قرارات الحكام بإشهار البطاقات الحمراء.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى وجود معايير يتم إطلاق الصفارة بناء عليها في الدوري الإنجليزي تختلف عنها في الدوري الإسباني.

في هذه الأثناء، أكدت "سبورت" أن الحكام الإنجليز والإسبان يرفعون البطاقات الملونة (صفراء وحمراء) بالوتيرة نفسها تقريبا في البطولات القارية (دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمرات الأوروبي)، ولا توجد فروق كبيرة بينهما.

المصدر: مواقع إلكترونية