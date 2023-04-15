حارس يد الأهلي يكشف أسباب التتويج بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب عبد الرحمن طه، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الاهلي، عن سعادته الغامرة بالتتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج مساء اليوم في المباراة النهائية، وقال إن الفريق كان جاهزًا للمباراة وسيطر عليها خاصة في الشوط الثاني، واستحق التتويج بالبطولة.

رجال يد الأهلي يتوج بكأس مصر على حساب سبورتنج

وأوضح حارس مرمى فريق اليد أن الأهلي تمكن هذا الموسم من الجمع بين بطولتي الدوري والكأس، محققًا هذا الإنجاز الكبير الذي يهديه إلى جماهير الأهلي التي ساندت

الفريق بقوة والشريك الأساسي في كل البطولات.وأشار عبد الرحمن طه إلى أن كرة اليد في الأهلي تسير بخطوات ثابتة على طريق الانتصارات، خاصة في ظل حالة التركيز الشديدة التي يعيشها جميع اللاعبين، مع تنفيذ تعليمات الجهاز الفني التي منحت الفريق التفوق رغم الإجهاد الشديد من ضغط المباريات.

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