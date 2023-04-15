كاستيلو: شخصية الأهلي قادتنا إلى الفوز بالكأس

ياسر رشاد - القاهرة - قال عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الاهلي، إن الفريق قدم موسمًا مميزًا للغاية استحق عليه الجمع بين ثنائية الدوري والكأس لأول مرة منذ فترة طويلة.

رجال يد الأهلي يتوج بكأس مصر على حساب سبورتنج

وأشار إلى أن مباراة النهائي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أن فريق سبورتنج يضم عناصر من أصحاب الخبرات خاصة ممن سبق لهم تمثيل الأهلي في مواسم سابقة.

وأضاف أن شخصية الأهلي قادت اللاعبين إلى تخطي الصعاب التي واجهها الفريق خلال الموسم الجاري، وصولًا إلى التتويج بالثنائية.

ووجه كاستيلو الشكر إلى كل من ساند الفريق خلال الفترة الماضية، وشدد على أن الجميع سوف يقاتلون من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.

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