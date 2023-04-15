تعليق حارس يد الأهلي بعد إصابته بقطع بالرباط الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - عبر عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في الفوز ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 32-22.

حارس يد الأهلي يكشف أسباب التتويج بكأس مصر

وأوضح حميد أنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في توقيت صعب للغاية، وأنه يثق في قدرة زملائه على الفوز بالبطولات، مؤكدًا أن عبد الرحمن طه حارس الفريق ظهر بشكل مميز، وكان من أسباب التتويج باللقب الذي يعتبر هدية

من الفريق إلى الجماهير.

وأشار حميد إلى أنه سوف يبدأ مرحلة التجهيز للعملية الجراحية، تمهيدًا لفترة العلاج.

وكان حميد قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته أمام الزمالك في لقاء الدور نصف النهائي الذي فاز به الفريق بنتيجة 27-25 وحجز مقعده في المباراة النهائية.

لمزيد من الاخبار اضغط هنا