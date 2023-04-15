موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدورى المصرى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - موعد مبارة الزمالك الجديدة بالدوري المصري أمام المقاولون العرب بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، ستكون فى التاسعة والربع مساء بعد غد الاثنين.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري

يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة و العشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.