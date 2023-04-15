شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة فاركو ويستعد لمباراة سموحة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
ويبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.
ويخوض فريق الأهلى اختبارا قويا عندما يواجه الرجاء المغربى يوم 22 أبريل الجارى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة قوية على الفريقين، حيث يرغب الفريق الأحمر فى المنافسة على حصد النجمة الحادية عشر فى تاريخه.
وأوقعت القرعة فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 22 أبريل، والعودة فى المغرب يوم 29 أبريل الجارى، وحال تأهل الأهلى على حساب الرجاء سيلتقى مع الفائز من الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى في نصف النهائي.