شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة فاركو ويستعد لمباراة سموحة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة فاركو التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ويبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الأهلى مراناً استشفائياً اليوم السبت تشارك فيه العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة فاركو فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لمواجهة سموحة.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.