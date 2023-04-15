شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المباريات بالأهلى تبدأ مناقشة ترتيبات مباراة الرجاء المغربى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
وتبدأ اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الأمن و«الأفريقية» و«تذكرتي» و«استادات»، وتجد اللجنة تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا من جانب كافة الجهات الوطنية، والتى تبذل جهدًا كبيرًا لمساندة الأهلي فى مهمته الوطنية، وتوفير كافة سبل الراحة للجماهير.
ويضغط مسئولو النادي الأهلي للحصول على موافقة الجهات المختصة لزيادة عدد الجماهير بما يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعدم الاكتفاء بـ5 آلاف مشجع كما كان يحدث في مباريات دور المجموعات الإفريقي، حيث يرغب مسئولي القلعة الحمراء في حشد أكبر عدد من الجماهير لدعم لاعبي الأهلي في هذه المباراة الهامة والفارقة في مشوار الأهلي بالنسخة الحالية لدوري الأبطال.
تأتي رغبة مسئولي الأهلي في زيادة عدد الجماهير بمباراة الذهاب، لاسيما وأن مباراة الإياب ستشهد حضور جماهيري غفير من جماهير الرجاء المغربي يصل إلى 50 ألف متفرج، وهو ما يرغب في أن يتم مراعاته من قبل الجهات المختصة في تحديد عدد الجماهير الحمراء التي ستحضر موقعة الذهاب المقرر إقامتها السبت المقبل.