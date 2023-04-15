شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مسؤولو نادي المقاولون العرب، مكافآت مادية للاعبي الفريق، وذلك لتحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة أمام نادي الزمالك، والتي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري، وذلك طبقا للائحة الفريق والتي تتضمن صرف مكافآت خاصة في حال الفوز على أحد القطبين، الأهلي أو الزمالك.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.