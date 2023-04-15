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المقاولون العرب يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل مواجهة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - رصد مسؤولو نادي المقاولون العرب، مكافآت مادية للاعبي الفريق، وذلك لتحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة أمام نادي الزمالك، والتي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري، وذلك طبقا للائحة الفريق والتي تتضمن صرف مكافآت خاصة في حال الفوز على أحد القطبين، الأهلي أو الزمالك.

 

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري.

 

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 25 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 22 هدفاً آخر.

وكان الزمالك قد فاز على حرس الحدود واستعاد نغمة الانتصارات بنتيجة 3-0 تحت قيادة مدحت عبد الهادى في أول مباراة تحت أعين المدرب الجديد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو الذى تابع المباراة من المدرجات للوقوف على مستوى اللاعبين قبل قيادة التدريبات.

ويسعى الزمالك للفوز في مبارياته القادمة بالدوري العام من أجل مصالحة جماهيره بعد الخروج من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس رابطة الأندية خلال الفترة الأخيرة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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