شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطط لإنهاء كأس مصر قبل ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه اتحاد الكرة أزمة بسبب اللوائح الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الفترة الأخيرة بضرورة إنهاء البطولات في موسمها المحدد له ، وعدم تأجيلها للموسم التالي ، كما حدث مؤخرا بإقامة كأس مصر 2022 في الموسم الحالي 2023 والذي جمع الاهلي و بيراميدز و توج به النادي الأهلي بعد الفوز 2-1.
في سياق متصل ، استقر مسئولو رابطة الاندية المحترفة على انتهاء بطولة الدوري للموسم الجاري 2022-2023 منتصف شهر يوليو المقبل ، على ان يبدأ الدوري الجديد في سبتمبر المقبل على أن يتم عقد اجتماع مع الأندية قبل انطلاق الموسم للحديث عن رفض تأجيل اي مباريات بسبب التوقفات الخاصة بالمنتخب الأول والذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم افريقيا في يناير 2024 بكوت ديفوار خاصة ان المنتخب يحتاج لنقطة واحدة للتأهل الرسمي لبطولة أمم افريقيا .
يحتل منتخب مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط يليه منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس الرصيد بفارق الأهداف ثم مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، ثم منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.