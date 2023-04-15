شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطط لإنهاء كأس مصر قبل ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اتحاد الكرة أزمة بسبب اللوائح الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الفترة الأخيرة بضرورة إنهاء البطولات في موسمها المحدد له ، وعدم تأجيلها للموسم التالي ، كما حدث مؤخرا بإقامة كأس مصر 2022 في الموسم الحالي 2023 والذي جمع الاهلي و بيراميدز و توج به النادي الأهلي بعد الفوز 2-1.

ويبحث اتحاد الكرة عن حل لانهاء مسابقة كأس مصر الحالي 2023 قبل انتهاء الموسم الحالي ، خاصة بعد قرارات الاتحاد الدولي فيفا مؤخرا ، بعدم صحة إقامة اي مسابقات سواء دوري أو كأس في غير الموسم المحدد له ، وهو ما يبحث عنه مسئولو اتحاد الكرة الي جانب دراسة اقامة مباريات الكأس للموسم الحالي بدون اللاعبين الدوليين وإقامة المسابقة خلال فترات التوقف الدولي في ظل ضغط المباريات والبطولات للموسم المقبل مثل البطولة العربية و البطولة الافريقية و الكونفدرالية الي جانب كثرة التوقفات الخاصة بالمنتخبات خلال الفترة المقبلة أيضا.

في سياق متصل ، استقر مسئولو رابطة الاندية المحترفة على انتهاء بطولة الدوري للموسم الجاري 2022-2023 منتصف شهر يوليو المقبل ، على ان يبدأ الدوري الجديد في سبتمبر المقبل على أن يتم عقد اجتماع مع الأندية قبل انطلاق الموسم للحديث عن رفض تأجيل اي مباريات بسبب التوقفات الخاصة بالمنتخب الأول والذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم افريقيا في يناير 2024 بكوت ديفوار خاصة ان المنتخب يحتاج لنقطة واحدة للتأهل الرسمي لبطولة أمم افريقيا .

يحتل منتخب مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط يليه منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس الرصيد بفارق الأهداف ثم مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، ثم منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.