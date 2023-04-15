شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتمسك بتعاقد الأهلى مع حارس مرمى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى بالتعاقد مع حارس مرمى مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد التراجع الشديد في مستوى محمد الشناوى الحارس الاساسى هذا الموسم، ويرغب كولر في إيجاد ضالته بالعثور على حارس مرمى مميز يستطيع أن يكون الحارس الاساسى للفريق بالموسم المقبل.

وطلب كولر فى جلسته الأخيرة مع مسئولى المارد الأحمر، ضرورة دعم 5 مراكز فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بخلاف مركز حراسة المرمى.

وأخطر كولر مسئولى الأهلى بحاجة الفريق للتعاقد مع ثنائى هجومى مميز يستطيع سد العجز فى خط هجوم الفريق، والذى أظهرت المباريات الأخيرة حاجته للدعم بقوة، بعد الفشل فى التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وطلب كولر من إدارة الأهلى ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر مميز يكون بمثابة البديل المميز للتونسى على معلول الظهير الأيسر الحالى للفريق، والذى يعانى من إجهاد شديد من كثرة مشاركاته مع الفريق بالبطولات المختلفة.

وطلب كولر من مسئولى الأهلى التنقيب عن مدافع مميز يكون بمثابة الإضافة الكبيرة لخط دفاع المارد الأحمر فى الموسم الجديد، بعدما اهتزت شباك الفريق بأهداف ساذجة كلفت الاهلى خسارة مباريات وبطولات كانت فى متناول الأيدى.

وشدد كولر فى اجتماعه مع مسئولى الأهلى على ضرورة التعاقد مع جناح أيسر لحاجته الشديدة للاعب مميز فى هذا المركز قبل بداية انطلاق الموسم الجديد.