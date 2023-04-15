شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتمسك بتعاقد الأهلى مع حارس مرمى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر
وطلب كولر فى جلسته الأخيرة مع مسئولى المارد الأحمر، ضرورة دعم 5 مراكز فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بخلاف مركز حراسة المرمى.
وطلب كولر من إدارة الأهلى ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر مميز يكون بمثابة البديل المميز للتونسى على معلول الظهير الأيسر الحالى للفريق، والذى يعانى من إجهاد شديد من كثرة مشاركاته مع الفريق بالبطولات المختلفة.
وطلب كولر من مسئولى الأهلى التنقيب عن مدافع مميز يكون بمثابة الإضافة الكبيرة لخط دفاع المارد الأحمر فى الموسم الجديد، بعدما اهتزت شباك الفريق بأهداف ساذجة كلفت الاهلى خسارة مباريات وبطولات كانت فى متناول الأيدى.
وشدد كولر فى اجتماعه مع مسئولى الأهلى على ضرورة التعاقد مع جناح أيسر لحاجته الشديدة للاعب مميز فى هذا المركز قبل بداية انطلاق الموسم الجديد.