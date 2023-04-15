مهاجم بيراميدز يكسر صيامه التهديفي ويقترب من شريف وزيزو

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المهاجم الجنوب إفريقي فاجري لاكاي في كسر صيامه التهديفي مع بيراميدز في مسابقة الدوري المصري بعدما هز شباك أسوان بهدفين.

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وقاد فاجري لاكاي فريقه بيراميدز لتحقيق فوزًا كبيرًا على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري.

وغاب فاجري لاكاي عن التسجيل منذ الجولة 12 عندما سجل هدفًا في رباعية بيراميدز أمام غزل المحلة.

ورفع لاكاي رصيده من الأهدف خلال الموسم الحالي من الدوري إلى 7 أهداف خلال 20 مباراة.

واقترب مهاجم بيراميدز من معادلة أهداف محمد شريف صاحب الـ 7 أهداف وأحمد سيد زيزو الذي سجل 8 أهداف.

بينما يتصدر مابولو مهاجم نادي الاتحاد السكندري ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 هدفًا بعدما سجل هدفين في فوز الاتحاد السكندري على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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