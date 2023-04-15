شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك اليوم فى أولى جولات "بلاى أوف" نهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أولى جولات بلاى أوف نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023، اليوم، السبت، بين الأهلى والزمالك، للمنافسة على اللقب، بينما يقام لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين سموحة مع طلائع الجيش.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك فى البطولة فى الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة فى مباراة نهائي البطولة لتحديد بطل الدوري، وتقام المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

بينما يواجه سموحة نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة الدكتور حسن مصطفى، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة الدوري.

ويلتقى كل فريقين فى مباراتين حيث تقام المباراة الأولى اليوم السبت، بينما ستقام المباراة الثانية غدًا الأحد الموافق 16 إبريل الجاري، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الإثنين الموافق 17 إبريل.

وتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين سموحة وطلائع الجيش.