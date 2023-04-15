شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة بريطانيا للاسكواش بمشاركة 4 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، اليوم السبت، والتى تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

ويشهد هذا الدور مشاركة 4 لاعبين مصريين، هم ثلاثي وادي دجلة، علي فرج، مازن هشام، ونوران جوهر، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج.

ومن المقرر أن تلتقي نور الشربيني مع الأمريكية أماندا صبحي، فيما تلتقي نوران جوهر مع النيوزيلندية جويل كينج.

وفي منافسات الرجال، يلتقي علي فرج مع مواطنه مازن هشام، وفي المباراة الأخرى يواجه دييجو إلياس لاعب بيرو نظيره، النيوزيلندي بول كول.

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هى حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندى بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.