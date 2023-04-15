شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يفحص كريستو اليوم لتحديد موقفه من مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع التونسى محمد الضاوى، كريستو لاعب الأهلى، لفحص طبى اليوم السبت بمعرفة أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للفريق، لتحديد مصيره من مباراة سموحة المقبلة فى الدوري.

وتعرض الدولي التونسي محمد الضاوي "كريستو" للإصابة بالتواء فى أنكل القدم خلال مباراة فريقه أمام فاركو ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، استبدال كريستو فى الدقيقة 12 والدفع باللاعب طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 14.

وانضم الضاوي، صاحب الـ19 عامًا، إلى صفوف الأهلي قادمًا من النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير الجاري.

واستفاد الأهلي من لوائح اتحاد الكرة ليقيد الضاوي كمحترف تحت السن، بعيدًا عن وجود 5 لاعبين محترفين فى صفوف الفريق.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة فاركو التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ويبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الأهلى مراناً استشفائياً اليوم السبت تشارك فيه العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة فاركو فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لمواجهة سموحة.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين.