شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. استاد الغرافة شاهد على تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها الخليج 365 طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

شهد استاد ثانى بن جاسم بنادى الغرافة فى قطر تتويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقى فى 14 فبراير 2020 للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد فوزه على الترجى التونسى 3 ـ 1.

دخل الزمالك المباراة بعد تتويجه بطلا لمسابقة كأس الاتحاد (الكونفدرالية)، بينما شارك الترجى حامل لقب دورى الأبطال فى موسم 2019.

وافتتح يوسف إبراهيم "أوباما" أهداف المباراة للزمالك فى الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل الجزائرى عبد الرؤوف بن غيث من ركلة جزاء فى الدقيقة 47، ليأتى الدورى على المغربى أشرف بن شريقى ليسجل الثانى والثالث للزمالك فى الدقيقتين 58 و90+2، ويقود المارد الأبيض للظفر باللقب.

وأضاف الزمالك لقب الكأس السوبر إلى لقبى كأس مصر والكونفدرالية الإفريقية، بينما فشل الترجى بقيادة مدربه معين الشعبانى للعام الثانى تواليا فى إحراز الكأس السوبر، وسقط للمرة الثانية تواليا أيضا أمام المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الحالى للزمالك، والذى كان يشرف على الرجاء البيضاوى المغربى لدى فوزه على الفريق التونسى فى "سوبر" 2019 فى قطر أيضا.

وأحرز الزمالك بذلك لقب الكأس السوبر للمرة الرابعة بعد 1994 و1997 و2003، حارما الترجى من لقبٍ ثانٍ بعد تتويجه الوحيد فى 1995.