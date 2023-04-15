ميسي ومبابي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام لانس

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق باريس سان جيرمان نظيره لانس مساء اليوم السبت، في مواجهة قوية علة أرضية ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023.

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تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام لانس

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماركينيوس، سيرجيو راموس، أشرف حكيمي، نونو مينديز.

خط الوسط: فابيان رويز، سولير، فيتور فريرا، دانيلو بيريرا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولانس و القناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ولانس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

العاشرة بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولانس

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ترتيب باريس سان جيرمان ولانس في الدوري الفرنسي

يعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 69 نقطة،بينما يحتل لانس المركز الثاني برصيد 63 نقطة، وهو ما يجعل مباراة اليوم في غاية القوة والصعوبة.

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