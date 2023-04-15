ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي تشيلسي نظيره برايتون، عصر اليوم، فى المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج ، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة برايتون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: مارك كوكوريا، تياجو سيلفا، فوفانا

في خط الوسط: بن تشيلويل، إنزو فرنانديز، ماتيو كوفاسيتش، رييس جيمس

في الهجوم: جواو فيليكس، كاي هافيرتز، رحيم سترلينج

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة تشيلسي وبرايتون، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، بتوقيت القاهرة،الخامسة بتوقيت السعودية، بالجولة الـ 31 التى تجمعهما على ملعب ستامفورد بريدج ببطولة الدوري

الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وتذاع مواجهة تشيلسي وبرايتون، عصر اليوم، بالدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بى ان سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورت بريم 2.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز السابع في الترتيب برصيد 46 نقطة.

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