أرقام حققها بيراميدز بعد ثلاثية أسوان في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - عاد بيراميدز إلى سكة الانتصارات في مسابقة الدوري المصري الممتاز بعدما حقق فوزًا كبيرًا على أسوان بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 25.

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وجاءت أهداف بيراميدز عن الثنائي فاجري لاكاي "هدفين" وبلاتي توريه "هدف".

رفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

وحقق بيراميدز العديد من الأرقام بعد فوزه بثلاثية نظيفة على أسوان.

1- يعد هذا الفوز هو الأول لفريق بيراميدز منذ الجولة 18 عندما فاز على إنبي بهدفين مقابل هدف إذ لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات له قبل مواجهة أسوان.

2- أصبح بيراميدز هو ثالث أكثر فريق تحقيقًا للانتصارات في الموسم الجاري من الدوري المصري متساويًا مع الاتحاد السكندري بواقع 12 انتصار.

3- رفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث ليوسع الفارق مع الزمالك إلى 4 نقاط.

4- سجل بيراميدز 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري للمرة

الأولى منذ الجولة 14 عندما فاز بثلاثية نظيفة على فاركو.

5- حقق بيراميدز الفوز بنتيجة 3-0 للمرة الثالثة هذا الموسم في الدوري بعدما سبق له الفوز بالنتيجة ذاتها على الاتحاد السكندري وفاركو.

6- حقق بيراميدز فوزه الخامس في تاريخ مواجهاته أمام أسوان والتي بلغ عددها 6 مواجهات انتهت منها مواجهة واحدة بالتعادل.

7- حافظ بيراميدز على شباكه 4 مرات في آخر 5 مباريات هذا الموسم بالدوري.

8- رفع بيراميدز رصيده من الأهداف في الدوري إلى 33 هدفًا ليصبح ثالث أقوى هجوم بعد الأهلي "38 هدفًا" والزمالك "34 هدفًا".

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