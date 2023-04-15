بايرن ميونخ يواجه هوفنهايم اليوم في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق بايرن ميونخ، لمواجهة نظيره هوفنهايم عصر اليوم السبت على ملعب أليانز آرينا، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الألماني “بوندسليجا”.

وتعد مواجهة بايرن ميونخ وهوفنهايم هو الصدام الـ 31 من قبل، وتفوق البافاري في 21 مباراة، وخسر في أربع مواجهات فقط، وتَعادل في 6 مواجهات أخرى.

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موعد مباراة بارين ميونخ وهوفنهايم

ومن المقرر ان تقام مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة،

الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم بالدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 3.

جدول ترتيب الدوري الألماني

يتربع فريق بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 58 نقطة، ومن الناحية الاخرى يحتل هوفنهايم المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة

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