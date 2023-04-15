تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام هوفنهايم بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق بايرن ميونخ، نظيره هوفنهايم عصر اليوم السبت على ملعب أليانز آرينا، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الألماني “بوندسليجا”.

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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة هوفنهايم

حراسة المرمي: يان سومير

الدفاع: بينجامين بافارد - دايو أوباميكانو - مياتياس دي ليخت - ألفونسو ديفيز

الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جوريتساكا- جمال موسيالا

الهجوم: كينجسلي كومان - سيرج جنابري - ليروي ساني

موعد مباراة بارين ميونخ و هوفنهايم

ومن المقرر ان تقام مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم في تمام الساعة الثالثة

والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم بالدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 3.

جدول ترتيب الدوري الألماني

يتربع فريق بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 58 نقطة، ومن الناحية الاخرى يحتل هوفنهايم المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة

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