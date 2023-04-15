مدرب ليستر يبحث عن الفوز الأول بتاريخه أمام مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث دين سيمث المدرب الجديد لفريق ليستر سيتي عن تحقيق الفوز الأول في تاريخه التدريبي أمام مانشستر سيتي.

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وعاد دين سيمث للدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة ليستر سيتي خلفا للمدرب المقال براندن رودجرز، وقد سبق له تدريب أستون فيلا وبرنتفورد ونورويتش سيتي.

ويواجه دين سيمث مهمة صعبة للغاية في الاختبار الأول له مع ليستر سيتي عندما يصطدم بنظيره مانشستر سيتي في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل ليستر سيتي تحت قيادة مدربه الجديد في تحقيق الأول له في الدوري الإنجليزي منذ الجولة 23 عندما فاز على توتنهام بنتيجة 4-1.

تاريخ مواجهات دين سيمث أمام مانشستر سيتي

يخوض دين سيمث مدرب ليستر سيتي مباراته السابعة أمام مانشستر سيتي خلال مشواره التدريبي.

ولم يسبق للمدرب صاحب الـ 52 عامًا

الفوز على مانشستر سيتي حيث خسر جميع مبارياته أمام مانشستر سيتي والتي يبلغ عددها 6 مباريات.

وتلقى دين سيمث 5 هزائم أمام مانشستر سيتي عندما كان يشرف على تدريب أستون فيلا وهزيمة واحدة مع نورويتش سيتي ضد الفريق ذاته.

وسجلت فرق دين سيمث 3 أهداف بينما استقبلت 19 هدفًا أمام مانشستر سيتي.

وكانت المواجهة الأخيرة لـ دين سيمث أمام مانشستر سيتي في موسم 2021-2022 عندما خسر برباعية نظيفة مع نورويتش سيتي في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

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