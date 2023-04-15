ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق توتنهام بنظيره بورنموث فى الرابعة عصر اليوم، فى المواجهة التى تجمع الفريقين، على استاد توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: لوريس.

في خط الدفاع: الدفاع: لينجيه، إريك دير، كريستيان روميرو.

في خط الوسط: بيير هويبرغ، بيريسيتش، أوليفر سكيب،

بيدرو بورو.

في الهجوم: سون، هاري كين، كولوسيفسكي.

ويتواجد فريق توتنهام، فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 53 نقطة، بينما يقع بورنموث، في المركز الخامس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة.

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