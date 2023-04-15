موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي بطولة دوري الكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيرة فريق الأهلي في الحادي ة عشر مساء اليوم علي صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر وذلك اولي مباريات الدور النهائي لبطولة الدوري.

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وتقام مباريات الدور النهائي بنظام " play off3" ، حيث يتقابل الزمالك والأهلي في ثلاث مباريات متتالية، ويتوج الفريق الفائز منهما في مباراتين بالبطولة.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا

فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا يشرف على العاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

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