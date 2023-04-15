رسميًا.. إصابة رامي صبري مدافع فاركو بالرباط الصليبي

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد إصابة رامي صبري نجم قائد نادي فاركو، بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مباراته أمام الأهلي، مساء أمس، التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 25 من البطولة.

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وأجري مدافع فاركو الأشعة الأخيرة، والتى أكدت على إصابته بقطع في الرباط الصليبي، فيما نشرت شيما صابر زرجة اللاعب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي قائلة: " الحمدلله علي قضاء ربنا رباط صليبي بس انت قدها".

الأهلي يهزم فاركو في الدوري المصري.. ومحمد شريف يفوز بجائزة رجل المباراة



وحقق الهلاى الفوز على نظيره فاركو، بثلاثة اهداف نظيفة، مساء أمس، في المباراة التي

جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري.



واستعاد الأهلي بهذه النتيجة صدارة الدوري المصري برصيد 50 وبفارق نقطتين عن فيوتشر الذي تراجع للوصافة، بينما يحتل فاركو المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

وحصل محمد شريف على جائزة رجل المباراة، التي تمنحها رابطة الأندية المحترفة، بعد أن قدم مستوى مميزًا للغاية وسجل الهدف الثاني للفريق.

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