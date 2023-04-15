بوروسيا دورتموند يواجه شتوتجارت اليوم في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفًا ثقيلًا على نظيره شتوتجارت، عصر اليوم السبت، والي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الألماني، والتي يحتضنها ملعب مرسيدس بينز ارينا.

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشتوتجارت

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بوروسيا دورتموند وشتوتجارت عصر اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل بوروسيا دورتموند وصافة ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 56 نقطة، خلف بايرن ميونخ متصدر الترتيب ، بينما يحتل شتوتجارت المركز السادس عشر

برصيد 23 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الألماني

بايرن ميونيخ 58 نقطة.

بروسيا دورتموند 56 نقطة.

يونيون برلين 51 نقطة.

لايبزيج 48 نقطة.

فرايبورج 47 نقطة.

بايرن ليفركوزن 43 نقطة.

آينتراخت فرانكفورت 41 نقطة.

ماينتس 41 نقطة.

فولفسبورج 39 نقطة.

بروسيا مونشنغلادباخ 35 نقطة.

فيردر بريمن 32 نقطة.

كولن 31 نقطة.

اوجسبورج 29 نقطة.

هوفنهايم 28 نقطة.

بوخوم 26 نقطة.

شالكة 24 نقطة.

شتوتجارت 23 نقطة.

هيرتا برلين 22 نقطة.

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