شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يبحث عن فوز غائب منذ 16 مباراة أمام البنك الأهلى الليلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق طلائع الجيش نظيره البنك الأهلى فى التاسعة والربع مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري . ولم يحقق طلائع الجيش الفوز فى آخر 16 مباراة بجميع المسابقات، سواء الدوري أو كأس الرابطة أو البطولة العربية.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31.

وفى المقابل، تراجع البنك الأهلى بعد هزيمته الأخيرة من الزمالك للمركز الـ 17 برصيد 17 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز فى 3، وتعادل في 8، وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 23 هدفا، وسكنت شباكه 34.

وحرص عماد النحاس، المدير الفني للطلائع، مع جهازه المعاون، على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراتى البطولة العربية تجنباً لتكرارها في المباريات المقبلة بالدوري.