أبرزها السيتي وليستر.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت عدد من المباريات القوية على المستوى المحلي في الدوري المصري الممتاز، وفي مختلف المسابقات الكروية حول العالم.

وتلعب اليوم مباراة وحيدة بالدوري المصري تجمع بين فريقي البنك الأهلي وطلائع الجيش.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي تشيلسي مع برايتون، بينما يواجه مانشستر سيتي فريق ليستر سيتي.

ويخوض ريال مدريد مواجهة صعبة خارج أرضه ضد قادش في الأسبوع 29 من الدوري الإسباني.

كما يخوض نادي الرجاء المغربي -منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا- مواجهة هامة بالدوري المغربي أمام الشباب الرياضي السالمي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

9:15 مساءً.. البنك الأهلي وطلائع الجيش.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 1

الدوري الإنجليزي

4:00 مساءً.. توتنهام هوتسبر وبورنموث.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

4:00 مساءً.. تشيلسي وبرايتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2

6:30 مساءً.. مانشستر سيتي وليستر سيتي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

الدوري الإسباني

4:15 مساءً.. أتلتيك بلباو وريال سوسيداد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

9:00 مساءً.. قادش وريال مدريد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

الدوري الفرنسي

9:00 مساءً.. باريس سان جيرمان ولانس.. القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1

الدوري الإيطالي

3:00 مساءً.. بولونيا وميلان.

6:00 مساءً.. نابولي وهيلاس فيرونا.

8:45 مساءً.. إنتر ميلان ومونزا.

الدوري الألماني

3:30 مساءً.. بايرن ميونيخ وهوفنهايم.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

3:30 مساءً.. شتوتجارت وبروسيا دورتموند.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4