شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جدول مباريات اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصدر محركات البحث حول جدول مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي، وما القنوات الناقلة لها.

كالعادة، تكثر مباريات كرة القدم اليوم السبت، مع انطلاق جولات جديدة من شتى البطولات حول العالم.

وتقام مباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، مع وجود عدد من المباريات العربية أيضًا.



يلتقي تشيلسي مع برايتون، ويلعب مانشستر سيتي مع ليستر سيتي في أبرز مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وعلى صعيد الدوري الإسباني، سيلتقي ريال مدريد مع قادش، وهناك قمة باسكية تجمع بين بيلباو وريال سوسيداد.

وفي إيطاليا، يلعب نابولي مع هيلاس فيرونا، وبولونيا مع ميلان والختام بمواجهة إنتر ومونزا.



بايرن ميونخ سيلعب مع هوفنهايم، أما باريس سان جيرمان سيلتقي بوصيفه لانس في مباراة هامة بالدوري الفرنسي.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي



أستون فيلا × نيوكاسل (13:30 مصر، 14:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

تشيلسي × برايتون (16:00 مصر، 17:00 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

توتنهام × بورنموث (16:00 مصر، 17:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مانشستر سيتي × ليستر سيتي (18:30 مصر، 19:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري الإسباني



فياريال × بلد الوليد (14:00 مصر، 15:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو × ريال سوسيداد (16:15 مصر، 17:15 السعودية) - beIN Sports HD 1

قادش × ريال مدريد (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي



بولونيا × ميلان (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - AD Sports 1 Premium

نابولي × هيلاس فيرونا (18:00 مصر، 19:00 السعودية) - AD Sports 1 Premium

إنتر × مونزا (20:45 مصر، 21:45 السعودية) - AD Sports 1 Premium

مباريات اليوم في الدوري الألماني



بايرن ميونخ × هوفنهايم (15:30 مصر، 16:30 السعودية) - beIN Sports HD 3

شتوتغارت × بوروسيا دورتموند (15:30 مصر، 16:30 السعودية) - beIN Sports HD 4

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي



باريس سان جيرمان × لانس (21:00 مصر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium