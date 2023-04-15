شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في الكرة الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريقا الأهلي والزمالك اليوم السبت في نهائي بطولة الدوري المصري لكرة اليد لموسم 2022-2023.

ويقام دوري كرة الطائرة المصري بنظام "Best of 3"، حيث يلتقي الفريقان مرتين، وفي حال تعادلهما تُلعب مباراة فاصلة يوم الاثنين المقبل لتحديد هوية البطل منهما.

وتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة الدوري المصري للكرة الطائرة بالفوز 3-0 على سموحة مرتين في مواجهتي نصف النهائي.



على الجانب الآخر، تأهل الزمالك للنهائي بمباراة ثالثة ضد الجيش فاز خلالها 3-2، بعدما تبادلا الفوز 3-0 في أول مباراتين.



يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الزمالك في نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة لموسم 2022-2023 مساء يوم السبت 15 أبريل/ نيسان 2023.

وسيلتقي الفريقان يوم الأحد 16 أبريل مجددًا في ثاني مباريات النهائي، وحال تبادلا الفوز ستلعب مباراة ثالثة مساء يوم الاثنين المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة، 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.



تتولى شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" مهمة نقل مباريات الدوري المصري للكرة الطائرة.

ومن المقرر أن تقوم قناة "أون تايم سبورتس 2" بنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة بتعليق محمد عبدالعظيم.



على الأرجح، سيتمكن الجمهور من متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة عبر قناة الأهلي على موقع "يوتيوب".



وتقوم قناة الأهلي ببث العديد من الأحداث عبر قناتها في موقع "يوتيوب" مثل مباريات الكرة الطائرة للرجال والسيدات، ولقاءات الفريق أيضا في كرة السلة واليد لمختلف الفئات.