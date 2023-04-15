شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس السفر من المغرب إلى الإمارات بسبب السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، السفر من المغرب عقب خوض مباراة الرجاء بدوري الأبطال إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.

ويبحث مارسيل كولر ومعاونوه مع إدارة الأهلي فكرة السفر إلى الإمارات من المغرب، توفيراً للوقت والجهد، خاصة أن الفترة المباراتين قليلة للغاية.

ويلعب الأهلي مع الرجاء بالمغرب يوم 29 أبريل الجاري فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ثم يلتقى مع الزمالك 5 مايو المقبل فى السوبر المصري بالإمارات.

ومن المقرر أن يحسم الأهلي فكرة السفر من المغرب للإمارات في غضون الأيام المقبلة، وإن كانت الدلائل تُشير إلى أن الأقرب هو سفر الفريق من المغرب للإمارات مباشرة دون العودة للقاهرة، حتى يستعد المارد الأحمر بقوة لمواجهة السوبر المرتقبة بعيداً عن الإجهاد والعودة للقاهرة ثم السفر منها للأمارات.

وفاز الأهلي على فاركو، الجمعة، بثلاثية نظيفة في الدوري، ويبدأ الفريق اليوم الاستعداد لمواجهة سموحة بعد غد في بطولة الدوري ثم يلعب مع الرجاء يوم 22 أبريل الجاري بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، سعادته بالفوز الذي حققه الأحمر على فاركو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية وحقق الفوز عن جدارة، خاصة فى الشوط الأول الذي كان الأفضل من جانب اللاعبين.

وأضاف أن الجهاز الفني حريص على تدوير مشاركة بين اللاعبين في المباريات بسبب حالة الضغط التي يعيشها الفريق، وقال إن الأهلي سوف يغلق صفحة مباراة فاركو سريعًا من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة سموحة.

وتابع، كان من الطبيعي أن ندفع بتشكيلة مختلفة خاصة بعد الفوز ببطولة مهمة مثل كأس مصر. ونحن نعمل بشكل مستمر على أن يكون جميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباريات. ومن الوارد أن نجري تعديلات في التشكيلة ولكن بعد دراسة موقف اللاعبين ووجود إصابات من عدمه".

واستعاد الأهلي قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الـ25 لبطولة الدوري ..سجل ثلاثية الأهلي محمود متولي ومحمد شريف وعلى معلول، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 50 نقطة جمعها من 20 مباراة، فيما يتجمّد رصيد فاركو عند 32 نقطة ويحتل المركز الثامن.