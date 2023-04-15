شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث عن "بديل" حمدى فتحى فى الأهلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خلال الساعات المقبلة، عن "بديل" حمدي فتحي لاعب وسط الفريق فى مباراة سموحة بعد غدٍ فى بطولة الدوري.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة سموحة للإيقاف، لحصوله على بطاقة صفراء فى مباراة فاركو أمس بالدوري، لتكون البطاقة الثالثة له بعدما سبق وحصل عليها في مباراتي الداخلية والمقاولون بالدوري.

ويختار كولر اثنين من الثلاثى "ديانج ومروان عطية وعمرو السولية" للمشاركة في مباراة سموحة المقرر إقامتها فى الإسكندرية الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.

على صعيد متصل، أبدى مارسيل كولرسعادته بالفوز الذى حققه الفريق على فاركو بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية وحقق الفوز عن جدارة، خاصة فى الشوط الأول الذي كان الأفضل من جانب اللاعبين.

وأضاف أن الجهاز الفني حريص على تدوير مشاركة بين اللاعبين في المباريات بسبب حالة الضغط التي يعيشها الفريق، وقال إن الأهلي سيغلق صفحة مباراة فاركو سريعًا من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة سموحة.

وتابع، "كان من الطبيعي أن ندفع بتشكيلة مختلفة خاصة بعد الفوز ببطولة مهمة مثل كأس مصر. ونحن نعمل بشكل مستمر على أن يكون جميع اللاعبين في جاهزية تامة للمباريات. ومن الوارد أن نجري تعديلات في التشكيلة ولكن بعد دراسة موقف اللاعبين ووجود إصابات من عدمه".

وكان فريق الكرة بالنادي الأهلي استعاد قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً على فاركو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد القاهرة، في الجولة الـ25 لبطولة الدوري.

سجل ثلاثية الأهلي محمود متولي ومحمد شريف وعلى معلول، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 50 نقطة جمعها من 20 مباراة، فيما يتجمّد رصيد فاركو عند 32 نقطة ويحتل المركز الثامن.