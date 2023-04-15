سلة الصيد تواصل تألقها في بطولة منطقة الجيزة

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر فرق السلة بنادى الصيد المصري، فى مواصلة سلسلة الانتصارات، بمختلف البطولات، إذ شهدت تفوق الناشئات بمسابقة منطقة الجيزة لكرة السلة بنسختها الحالية لموسم 2022 ـ 2023.

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ناشئات صيد الدقى تفزن على المعادى ببطولة كأس منطقة الجيزة لكرة السلة

حقق فريق 13سنة (أ) ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على فريق المعادى بنتيجة 18/33 فى اطار مباريات كأس منطقة الجيزة تحت 14سنة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات جنى عبد العزيز ، جنى مهنا ، جومانة احمد ، رويدة جمال ، سلمى عزت ، عاليا احمد ، فاطيما عبده ، فرح وليد ، كنزى سامح ، لارا هيثم ، لارا وائل ، لى لى توفيق ، ملك خالد ، نادين شريف ، نادين على ، نور محمد ، هنا عبد الصمد ، هيا هيثم.



سلة 14 سنة (ب) تتفوق على البطل الاوليمبى ببطولة كأس المنطقة

تمكن فريق 14سنة (ب) ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى من

الفوز على البطل الاوليمبى بنتيجة 5/63 فى المباراة التى جمعت الفريقين ببطولة كأس منطقة الجيزة لكرة السلة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبات تيا نادر ، جويرية سمير ، خديجة ابراهيم ، حبيبة وائل ، ديما على ، رزان شريف ، سارة عفيفى ، سارة مصطفى ، فريدة بكرى ، فريدة فتحى ، فريدة عبيد ، ليلى عيسوى ، لينة عاصم ، مريم محمد ، ملك شريف ، ملك السنهورى ، ملك عمرو ، ملك جودة ، منة الله حسين ، منة جودة ، نايا عمرو ، نور سامى ، هنا مختار

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