جوارديولا يكشف سر الاهتمام بالمهاجم "هالاند"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سر الاهتمام بالنجم النرويجي إرلينج هالاند طبيا وفنيا وبدنيا ليكون على أهبة الاستعداد في أي وقت.

وقال جوارديولا ،إن الجهاز الطبي لفريقه يعمل طوال الوقت لكي يحافظ على جاهزية المهاجم والهداف إرلينج هالاند.

وأكد جوارديولا أنه من المهم الحفاظ على جاهزية هالاند في ظل أن سيتي يخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام.

وقال جوارديولا: لا أعرف ما فعله هالاند في دورتموند، لكن نحن نهتم به 24 ساعة، لدينا أطباء واختصاصيون رائعون، وهم يدعمونه في كل ثانية على مدار اليوم.

وأضاف: من الصعب أن نفهم لماذا تنفق الكثير من المال على ضم لاعب ثم تتركه. لا أعرف ما تفعله الأندية الأخرى.

وكانت هناك مخاوف بشأن لياقة هالاند قبل انتقاله إلى سيتي بعدما غاب عن

16 مباراة مع دورتموند الموسم الماضي، لكن هداف الدوري الإنجليزي لم يبتعد سوى عن أربع مباريات لسيتي هذا الموسم.

وانضم هالاند إلى سيتي قادما من بروسيا دورتموند قبل انطلاق الموسم الجاري، وسجل المهاجم النرويجي 45 هدفا مع الفريق في كل المسابقات، وهو رقم قياسي لأي لاعب من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق ست نقاط خلف أرسنال المتصدر، لكن فريق المدرب غوارديولا يملك مباراة واحدة مؤجلة. وينافس سيتي أيضا في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.