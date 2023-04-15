ثلاثي هجومي بتشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لنادى تشيلسي، بقيادة فرانك لامبارد المدير الفنى، تشكيل فريه لمواجهة برايتون، التى تجمعهما، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

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تشكيل برايتون..

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة أحداث مباراة تشيلسي وبرايتون، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، بتوقيت القاهرة،الخامسة بتوقيت السعودية، بالجولة الـ 31

التى تجمعهما على ملعب ستامفورد بريدج ببطولة الدوري

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز السابع في الترتيب برصيد 46 نقطة.

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