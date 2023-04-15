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أستون فيلا يكتسح نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح أستون فيلا نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت في الجولة الواحدة والثلاثين من ، على ملعب الفيلا بارك.

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سجل رامزي هدف الفيلانز الأول في الدقيقة الحادية عشر، قبل ان يضيف أولي واتكنز هدف أستون فيلا في الدقيقة 64، قبل ان

يضيف نفس اللاعب هدف جديد للفيلانز، ويقتنص أصحاب الأرض الثلاث نقاط.

 

رفع استون فيلا رصيده إلى خمسين نقطة في المركز السادس بترتيب الدوري الانجليزي الممتاز ، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 56 نقطة في المركز الثالث.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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