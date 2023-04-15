تشافي قلق قبل موقعة خيتافي رغم اقترابه من الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - رغم اعتلاء فريق برشلونة قمة جدول الدوري الإسباني الكروي، بفارق مريح عن منافسيه، إلاّ أن ّ تشافي فيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني قلقاً قبل الأمتار القليلة من المسابقة.

ويلعب برشلونة، بعد مباراة ريال مدريد وقادش، حيث يسعى الريال لتقليل الفارق في الصدارة لعشر نقاط اليوم السبت.

ويمكن لبرشلونة أن يعيد الفارق إلى 13 نقطة في حال الفوز على خيتافي غدا الأحد، حيث اقترب رجال تشافي من التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2018 - 2019.

ومع احتمالية تركيز مدريد على نهائي كأس ملك إسبانيا وحملة الفريق في دوري أبطال أوروبا، فإنه من الصعب إبعاد برشلونة عن التتويج بلقب الدوري.

ولكن تشافي يُصر على أن العمل الجاد لم ينته، وأن

فريقه بحاجة للحفاظ على تركيزه في الأمتار الأخيرة من المسابقة.

وقال: بالنسبة لنا الشيء الصعب الفوز بالمباراة، ويوم الأحد سيكون اختبارا جديدا، منافسنا يلعب للهروب من الهبوط ويخاطرون بحياتهم.

وأضاف: نحن في وضع متميز، ولكن هناك الانطلاقة الأخيرة في الدوري، ونحن بحاجة للفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات لنفوز باللقب.

وقال: لدينا أفضلية مهمة، والمباريات الثلاث إلى الأربع المقبلة هي المفتاح، إذا فزنا بهم، سنكون الأبطال بشكل مؤكد، ولكننا نركز على مباراة الأحد.