شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد أوسوريو للظهور الأول مع الزمالك أمام المقاولون العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسجل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الظهور الأول مع الفارس الأبيض فى مباراة المقاولون العرب بالدوري.

ج : تقام المباراة فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ج : حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على عقد جلسة مطولة مع مدحت عبد الهادي المدرب العام، على هامش مران أمس الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

ج : تناقش خوان كارلوس أسوريو مع المدرب العام في كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالمرحلة المقبلة، وخطة الاستعداد لها فى ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة فى مسابقة الدوري، بخلاف مباراة السوبر المصري، وشرح مدحت عبد الهادي كافة الأمور والتفاصيل الفنية الخاصة بالفريق للمدير الفني الكولومبي بعد توليه المهمة رسميا.

ج : بالفعل، طلب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو تقريراً عن مصابى الفريق الأبيض قبل مواجهة المقاولون العرب تمهيداً للاستعانة بهم أمام ذئاب الجبل.

ج : اجتمع خوان كارولوس أوسوريو لمدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك باللاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين،من أجل استمرار التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، خصوصاً أن الفريق الأبيض وصل إلى النقطة 39 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.