شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُشيد بمستوى محمد شريف بعد فوز الأهلى على فاركو بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشاد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، بأداء محمد شريف مهاجم الفريق في مباراة فاركو أمس، الجمعة، فى الدوري والتى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة، وأكد كولر أن محمد شريف لعب دوراً مهماً طوال أحداث اللقاء.
ويرى كولر ومعاونوه أن أداء محمد شريف اتسم بالهدوء والثقة فى خط هجوم الأهلي، ونجح فى تقديم الدور الهجومي المطلوب منه، كما سجل هدفاً مميزاً وتحرك بخطورة لخلخلة دفاع فاركو.
وفاز محمد شريف، بجائزة رجل مباراة الفريق أمام فاركو والتي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.
وتسلم شريف جائزة رجل المباراة التي تمنحها رابطة الأندية المحترفة، بعد أن قدم مستوى مميزًا للغاية وسجل الهدف الثاني للفريق، وساهم في الفوز الذي حققه الفريق.
وتغلب الأهلي على فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل، عن طريق محمود متولي ومحمد شريف وعلي معلول، ليتصدر بطولة الدوري الممتاز.