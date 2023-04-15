السوبر المصري في الإمارات.. الإعلان عن عدد جماهير قمة الأهلي والزمالك وموعد طرح التذاكر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن سهيل العريفي، مدير الفاعليات في مجلس أبو ظبي، عن موعد طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات خلال مايو المقبل.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة الموافق 5 مايو المقبل على أرضية استاد محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

وقال العريفي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس2": "غدًا الساعة 9 ونصف بتوقيت أبو ظبي سيتم طرح تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، والملعب سيكون مناصفة بين الفريقين".

وأضاف مدير الفعاليات في أبوظبي: "سنطرح 30 ألف تذكرة مناصفة بين كل فريق وهي سعة الاستاد، ونحن محظوظون باستضافة السوبر المصري".

وتابع: "الأسهل هو حجز التذكرة إلكترونيًا، وإن شاء الله تكون العملية سهلة كما جرت العادة".

واختتم سهيل العريفي: "الجمهور واعي والتذكرة سيكون عليها شرح للممنوعات في الملعب، وكل الجماهير تعرفها وسنذكرهم بها، وننتظر أن يدعموا أنديتهم".