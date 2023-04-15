شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تصعد لنهائى بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة، والتى تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 9 إلى 16 أبريل الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار، للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر على النيوزيلندية جويل كينج في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-9, 11-1.

ويشهد هذا الدور مشاركة 4 لاعبين مصريين وهم، ثلاثي وادي دجلة، علي فرج، مازن هشام، ونوران جوهر، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج.

ومن المقرر أن تلتقي نور الشربيني مع الأمريكية أماندا صبحي.

وفى منافسات الرجال، يلتقي علي فرج مع مواطنه مازن هشام، وفي المباراة الأخرى يواجه دييجو إلياس لاعب بيرو نظيره، النيوزيلندي بول كول.

وتعتبر البطلة المصرية هانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هى حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، فيما يحمل النيوزيلندى بول كول لقب آخر نسخة أيضاً من البطولة عن منافسات الرجال.